شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وديات للمصرى البورسعيدى فى معسكر الإسكندرية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو المصرى البورسعيدى على إقامة 4 وديات فى معسكره المغلق المقرر إقامته نهاية الشهر الجارى بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الدورى فى السادس من أغسطس المقبل بعد التوقف الذى دام لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة كورونا التى أصابت العالم منذ بداية العام الحالي.

ومن المقرر أن يواجه المصري نظيره طنطا يوم 23 يوليو، وسموحة 26 يوليو، وبيراميدز 29 يوليو، ويتفاوض مسئولو المصري مع الاتحاد السكندري على موعد للودية.

من ناحية أخرى اقترب استاد السويس من استضافة مباريات فريق المصرى البورسعيدى فى الدورى العام هذا الموسم، وينتظر اتحاد الكرة وصول الموافقات الأمنية على جدول الدورى حتى يتم إعلانه وإرساله للأندية.

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وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.