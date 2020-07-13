شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خطط فنية وتعليمات تكتيكية في مران نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اليوم الإثنين، فريق نادى مصر تدريباته اليومية على فترتين تحت قيادة خالد جلال المدير الفنى للفريق، حيث شهد المران خطط فنية وتعليمات تكتيكية للاعبين قبل خوض المعسكر المغلق الأسبوع المقبل استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز شهر أغسطس المقبل.

فيما خاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية فنية وبدنية تحت قيادة المدرب خالد متولى، لا سيما أن الفريق خضع اليوم لإجراء المسحة الرابعة للتأكد من سلامة اللاعبين والجهاز الفنى من فيروس كورونا .

تدريب نادى مصر

Advertisements

\



تدريب نادى مصر

استقر خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، على دخول الفريق معسكرا مغلقا الأسبوع المقبل ما بين الإسماعيلية والقاهرة، بحيث يتم تقسيم الأسبوع ما بين المحافظتين يتخلله مباريات ودية، فى إطار الاستعداد لاستئناف الدورى الممتاز فى أغسطس المقبل.

و يخوض اللاعبين للتدريبات على فترتين مجددا حتى نهاية الأسبوع بعد حصول الفريق على راحة الجمعة الماضى، فى إطار استعدادات الفريق لعودة الدورى شهر أغسطس المقبل .

وشهد الأسبوع الماضى تدريب الفريق على فترتين يوم الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يخوض الفريق الخميس مرانا صباحيا وتدريبات استشفائية.

وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.