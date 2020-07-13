ضربة جديدة لدروجبا في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا، نجم تشيلسي الأسبق، ضربة جديدة في انتخابات اتحاد كرة القدم في بلده كوت ديفوار، بعدما حصد صوتا وحيدا في المرحلة الخامسة للجمعية العمومية المنعقدة في ياموسوكر.

ويتم التصويت في انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم على عدة مراحل تشمل اتحاد اللاعبين السابقين، اتحاد اللاعبين الحاليين، المدربين، الحكام والأجهزة الطبية.

وينافس ديدييه دروجبا في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري مع كل من سوري دياباتي وياسين إدريس ديالو.

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وقد اختار الحكام واتحاد اللاعبين السابقين رعاية المرشح سوري دياباتي، واختار المدربون إدريس ديالو، قبل أن تختار اليوم رابطة اللاعبين الإيفواريين إدريس ديالو أيضا وليس ديدييه دروجبا.

لكن آمال دروجبا في الفوز بكرسي الرئاسة لم تنته تماما، حيث يأمل في تدارك الأمر من خلال تصويت أعضاء الأطقم الطبية في 48 ناديا احترافيا في الدرجات المختلفة.

وسيكون الاتحاد الإيفواري لكرة القدم يوم 5 سبتمبر المقبل على رأس فريق إدارة جديد، خلفا لمجلس أوجستين سيدي ديالو، الذي انتهت ولايته رسميًا في 4 يوليو 2020.