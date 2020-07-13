الاتحاد التونسي لكرة القدم: جاهزون لاستضافة باقي مباريات دوري الأبطال لاننا الأحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمين موقو، عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن بلاده هي الأحق باستضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة المباريات.

وقال موقو في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" تونس الأحق باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لانها كانت المرشح الثاني بعد الكاميرون وتقدم بطلب في وقت سابق لكن الاتحاد الأفريقي لم يختارها ومنح الجانب الكاميروني شرف الاستضافة".

وأضاف:"متمسكون باحقيتنا في استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا، لكن ننتظر مراسلة من الاتحاد الأفريقي حتى يكون الأمر رسمي، بعدما تقدمنا في وقت سابق ولم يواجه طلبنا بالموافقة".

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وتابع:" في حالة اتصال الاتحاد الأفريقي (كاف) بتونس فنحن جاهزين للاستضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا".

وفي وقت سابق، أعلن سيديو مبومبو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اعتذار بلاده بشكل رسمي عن عدم استضافة المراحل المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.

وقال مبومبو في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين إن بلاده ليست مستعدة لاستقبال مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل مجمع في مدينة دوالا الكاميرونية، خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل النفي الكاميروني الرسمي.