اتحاد الكرة الإماراتي يكشف موقفه من استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى على حمد، عضو اتحاد الكرة الإماراتي ورئيس لجنة الحكام بالامارات، تقدم بلاده بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وقال حمد في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" لأول مرة نسمع عن تقديم الامارات بعرض إلى الاتحاد الافريقي لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال افريقيا".

وأضاف:" لم ندرس اونتطرق في الامارات لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا المتبقية، وكل ما يتردد بشأن هذا الموضوع غير صحيح".

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وفي وقت سابق، أعلن سيديو مبومبو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اعتذار بلاده بشكل رسمي عن عدم استضافة المراحل المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.

وقال مبومبو في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين إن بلاده ليست مستعدة لاستقبال مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل مجمع في مدينة دوالا الكاميرونية، خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل النفي الكاميروني الرسمي.