مباشر.. غرناطة 0- 2 ريال مدريد.. الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار يلاكورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة غرناطة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 80 نقطة، بينما يقع غرناطة في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

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وجاء تشكيل ريال مدريد لمباراة غرناطة كالآتي: تيبو كورتوا - داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي - توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - إيسكو - كريم بنزيما.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق فيرلاند ميندي، والذي اخترق منطقة جزاء غرناطة وسدد تسديدة قوية في زاوية ضيقة مرت من أعلى الحارس لتسكن الشباك معلناً عن الهدف الأول للنادي الملكي.

واحتاج الفريق الضيف 5 دقائق فقط لاضافة الهدف الثاني ، فمع حلول الدقيقة 15 سجل كريم بنزيما اثر تلقيه كرة من لوكا مودريتش الكرة لبنزيما لينطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد بنجاح نحو الشباك.