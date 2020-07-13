بالفيديو.. كاف يستعرض سلاح الأهلي "القاتل" في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأهداف القاتلة التي أحرزها الأهلي في المسابقات الإفريقية، والتي ساهمت في تتويجه بالعديد من الألقاب عبر تاريخه.

ونشر "كاف" فيديو عبر "فيسبوك" يرصد بعض أهداف الأهلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وعلق عليها قائلا: "لا شيء أفضل من هدف اللحظة الأخيرة، خاصة إذا منحك الفوز في المباراة".

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وأضاف: "الأهلي بالتخصص يعرف شيئًا أو اثنين عن هذا الشعور جيدا".

يُذكر أن الأهلي، الأكثر فوزا بدوري أبطال إفريقيا "8 مرات"، سيواجه الوداد المغربي في نصف نهائي النسخة الحالية من المسابقة، ويحلم المارد الأحمر باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013.