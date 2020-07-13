مران الأهلي.. كرة طبية تظهر في التدريبات..وعبد الحفيظ يجتمع بمحمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل فريق الكرة بالناي الأهلي تدريباته،مساء اليوم الاثنين، على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة.

وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز، اختصاصي التأهيل بالنادي.

وقام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه قبل العودة.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وشارك إكرامي في المران، بعدما اكتفى بالمشاركة في جزء من مران أمس.

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وخاض اللاعبون فقرة للتدريب باستخدام الكرات الطبية، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وخصص الجهاز الفني فقرة في بداية المران للتدريب بالكرات الطبية، ضمن البرنامج البدني الذي يخوضه الفريق لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.

وقسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، للتدريب على بناء الهجمة بمشاركة حارسين، والتركيز على الكرات العرضية.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مطولة مع محمد محمود لاعب الفريق، على هامش المران، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التقدم في برنامجه التأهيلي، الذي يخوض مراحله الأخيرة قبل العودة للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق.

ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة على ملعب التتش يوم ٢٣ يوليو، وفق البرنامج الذي أعلن عنه رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، للتحضير للمرحلة المقبلة.