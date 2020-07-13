إنبي يستعد لمواجهة الأهلي في الدوري بـ 7 مباريات ودية

قرر نادي إنبي، تجهيز 7 سبعة مباريات ودية للفريق الأول بالنادي، وذلك في إطار استعداداته لمواجة النادي الأهلي في الدوري الممتاز.
وكشف الجهاز الإداري لنادي إنبي، عن خطة المباريات الودية، حيث من المنتظر أن يواجه النادي البترولي نظيره طلائع الجيش يوم 19 من الشهر الجاري، علىأن يتقابل الفريقين مجددا يوم 23 من الشهر ذاته، وفي اليوم التالي يلتقي إنبي بنظيره الإنتاج الحربي.
كما سيلتقي إنبي بنادي اف سي مصر يوم 26 يوليو، على أن يلتقي بمصر المقاصة في الثاني من أغسطس.
ولم يستقر الجهاز الإداري لنادي إنبي على المباراتين الوديتين الأخريتين، ومن المتوقع أن تقام جميع المباريات في تمام الرابعة عصرا.
يذكر أن نادي إنبي يستعد لمواجهة النادي الأهلي في السادس من أغسطس المقبل، في أولى جولات الدوري الممتاز بعد استكماله.
وتوقفت مسابقة الدوري الممتاز لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ أن المسابقة توقف في منتصف مارس الماضي.
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