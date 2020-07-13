الصيد يكرم أسرة الشهيد أحمد منسي ويمنحها العضوية الفخرية

نظم مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة محسن طنطاوي، حفلا في المقر الرئيسي للنادي بالدقي لتكريم أسرة الشهيد أحمد منسي بطل القوات المسلحة، ومنحهم العضوية الفخرية نظرا لما قدمه من تضحيات وبطولات.

حضر الحفل كلا من محسن طنطاوي رئيس النادي، والمهندس محمد همام نائب رئيس المجلس وإيهاب حشيش أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة محمد العقدة ومحمد الشرقاوى والدكتورة إيمان كريم والمهندس أحمد مجيب والدكتور محمد السحرتى والمهندس حسين أبو السعود ، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي للنادي، والعميد عمرو

عتش من القوات المسلحة المصرية والأستاذ محمد غباشى مساعد المدير التنفيذى بجانب حضور أسرة الشهيد أحمد منسي، حيث منحتهم إدارة النادي العضوية الفخرية ودرع النادي.

ومن جانبه رحب محسن طنطاوي رئيس النادي بأسرة الشهيد البطل، مؤكدا أن نادي الصيد يتشرف بانضمامهم وحصولهم على العضوية الفخرية، نظرا للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهيد البطل في سبيل الوطن والتي ضرب بها أروع أمثال

الوطنية والشجاعة.

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وشدد طنطاوي على أهمية الدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة والشرطة في الحرب ضد الإرهاب وحماية حدود مصر وحفظ مقدساتها، والدفاع عن أمنها القومي في الداخل والخارج.

وأضاف طنطاوي قائلا "أبناء شهداء الوطن هم أبناؤنا جميعا، ونحن في خدمتهم، عرفانًا وتقديرًا منا برد الجميل لهؤلاء الأبطال الذين حفروا أسماءهم في قلوب المصرين، وسيخلد التاريخ ذكراهم"، مشيرا إلى أنه يجب علينا جميعًا تقديم الدعم والرعاية لأسر شهدائنا ردا للجميل وتقديرا لدورهم.

وأعربت منار سليم زوجة الشهيد البطل أحمد منسي، عن سعادتها البالغة بدعوة نادي الصيد العريق وعلى حسن الاستقبال، موجهة الشكر لإدارة النادي على إيمانهم بدور شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم.