مانشستر يونايتد يتفوق على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول

أنهى نادي مانشستر يونايتد الشوط الأول متفوقا على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، التي تقام بينهما حاليا على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.
بادر ستيوارت أرمسترونج بالتهديف لصالح ساوثهمابتونفي الدقيقة الـ 12، فيما عدّل النتيجة لصالح مانشستر يونايتد الثنائي ماركوس راشفورد وانتوني مارسيال في الدقيقتين 20، 23.
وجاء تشكيل الشياطين الحمر لمباراة ساوثهامبتون عليالنحو التالي:
حارس المرمي: دي خيا
الدفاع: بيساكا، ليندولف، ماكجواير، شاو
الوسط: ماتيتش، برونو فيرنانديز، بول بوجبا، جرينوود
الهجوم: مارسيال، راشفورد.
يذكر أن مانشستر يونايتد يدخل المباراة محتلا المركز الخامس بترتيب الدوري الانجليزي برصيد 58 نقطة، في حين يدخل ساوثهامبتون المباراة محتلا المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.
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