ديبورتيفو آلافيس يتعادل سلبياً مع خيتافي في الدوري الإسباني

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ديبورتيفو آلافيس وخيتافي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإسباني.
بهذه النتيجة لايزال نادي ديبورتيفوا آلافيس مهددا بالهبوط للدرجةالأدني، إذ يحتل المركز السابع عشر بترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، في حين أن ليجانيس وريال مايوركا أصحاب المركزين الـ 18، 19 بالترتيب يمتلك كل منهما 32 نقطة، فيما تأكد هبوط نادي إسبانيول رسميا للدرجة الأدنى.
في المقابل يحتل نادي خيتافي المركز السادس بترتيب الدوري الإسباني حتى الأن برصيد 54 نقطة.
يذكر أن منافسات الجولة السادسة والثلاثون تنتهى مساء اليوم بمباراة ريال مدريد وغرناطة التي ستقام في العاشرة مساء اليوم.
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