ريال سوسيداد يهزم فياريال بثنائية في الدوري الإسباني

حقق نادي ريال سوسيداد فوزا صعبا على مستضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب لاسيراميكا معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإسباني.

ثنائية ريال سوسيداد جاءت عن طريق ويليان خوسي دي سيلفا ودييجو لورينتي في

الدقيقتين 61، 75، في حين سجل سانتي كازورلا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 85 قبل نهاية أحداث المباراة.

بهذه النتيجة يصعد ريال سوسيداد إلى المركز السادس بترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة،

متساوياً مع مع خيتافي بنفس النقاط لكن فارق الأأهداف منح الأفضلية للأول، فيما لايزال فياريال محافظاً على المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

يذكر أن ناديي ريال مدري وبرشلونة يتصارعان على صدارة الدوري الإسباني قبل نهاية المسابقة بجولتين، حيث يتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 80 نقطة، في حين يحل برشلونة وصيفا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.