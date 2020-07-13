زين الدين زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لموقعة غرناطة

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف غرناطة مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإسباني. الاثنين ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإسباني. وجاء تشكيل الميرينجي لمباراة اليوم علي النحو التالي: النحو التالي: حارس المرمي: تيبو كورتوا Advertisements الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفاخال خط الوسط: كروس - كاسمييرو - مودريتش - فالفيردي - إيسكو الهجوم: كريم بنزيما

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