محمد عبدالجليل : أتمنى انضمام فرجاني ساسي للأهلي.. وبن شرقي لاعب أوروبي

أكد محمد عبدالجليل نجم ناديي الزمالك والأهلي السابق، أن أشرف بن شرقي لاعب من طراز أوروبي، مشيرا أنه يتمنى انضمام فرجاني ساسي للقلعة الحمراء.

وقال عبدالجليل خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، " فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي من أفضل اللاعبين في الزمالك خلال الـ 20 سنة الماضية".

وأضاف " أشرف بن شرقي لاعب من طراز أوروبي، وأثبت نفسه في الزمالك بالرغم من تخوفي لانضمامه مع أوناجم وبوطيب".

وأردف " أتمنى انضمام فرجاني ساسي للنادي الأهلي".

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وبسؤاله عن طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، علق " " طارق حامد لاعب جيد للغاية، ومستواه ثابت خلال العشرة سنوات الماضية،

فهو مثل حسام عاشور ومجدي عبدالغني، لن يأتي مثلهم في هذا المركز".

وتابع " صالح جمعة لاعب كبير للغاية، فحينما التزم قدم أداءاً رائعا وبات حديث الجماهير وانضم للمنتخب الوطني".

وواصل " أحمد فتحي عمل ما يجب فعله مع النادي الأهلي، ورحيله عن القلعة الحمراء أمر طبيعي في زمن الاحتراف".

وأتم " حسام البدري وطلعت يوسف وإيهاب جلال وحسام حسن، أي منهم قادر على القيادة الفنية لمنتخب مصر".