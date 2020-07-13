رياضة | آخرها التصعيد لوزير الرياضة.. الأهلي يرد بقوة على فيديو مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آخرها التصعيد لوزير الرياضة.. الأهلي يرد بقوة على فيديو مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبا لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أول أمس السبت، يسيء للنادي الأهلي متمثلا في رئيسه محمود الخطيب ولاعب فريقه محمود كهربا، وعدد من الشخصيات العامة.

الأهلي خرج ببيان رسمي عقب انتشار هذا الفيديو من قبل رواد السوشيال ميديا، وأكد فيه أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، صباح أمس الأحد.

واتبعه ببيان آخر، موجها حديثه إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، من أجل اتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه مرتضى منصور لرده عن كل هذه الاساءات المستمرة على مدار عام ونصف العام، على حد قول الأهلي.

وطالب الخطيب، في خطابه إلى مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.

وعلى الجانب الآخر أكد مرتضى منصور في بيان رسمي صباح أمس الأحد أن الفيديو مفبرك لإحداث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر.

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فيما علقت نور محمود الخطيب، نجلة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على ذلك الفيديو أيضا وكتبت، "يمكن رزقك كله حب الناس، فالحمد لله علي أعظم نعمة و ما بعدها نعمة... والله لو دي الحاجة الوحيدة ال تملكها كفاية أوي..حب الناس اهم و اعظم نعمة ده كلامك و يمكن ده السبب في امتحانات ربنا ليك..مفيش حاجة ببلاش وهنيئاً لك قلوب الناس الحلوة...خلصت الحدوتة".

الأمر لم يتوقف عند ذلك فقد خرجت زوجة محمود الخطيب، السيدة نيرفين فريد، بتصريحات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "أنا ابنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض، أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد.... ومازال يعطي".

وتابعت، "لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب... ولكني أطالب بحقى فى الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأنى كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده: حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوباً سيدفع ثمنه)، أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!!، تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب....أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة ...ولكن فاض الكيل.....أريد حقي يا بلد.... أريد حقى يا بلد ....أريد حقي يا بلد..وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره...وأعلم جيداً أن رسالاتي دائماً مقروءة ولذا فإنني أعلم أنها ستصل إلى مبتغاها.

وفى سجال تصعيدى جديد بين الأهلى والزمالك، أرسل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس في فيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادى الأهلى".

فيما نشر محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صورة له مع محمود الخطيب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب، "محمود الخطيب كان وسيظل قدوة ومثل في الأخلاق الرفيعة والإخلاص والانتماء للوطن.. وصورة مشرفة لمصر أمام العالم بمشواره الرياضي لاعبا وإداريا، وأي مواطن مصري يتمنى أن يصبح ابنه مثل محمود الخطيب، مصر دولة قانون ومؤسسات ورجالها شرفاء أشداء.. وأتعجب كيف يقول أحدهم أن مصر دولة لا يوجد بها رجل.. رغم أنه الأكثر خبرة برجالها!".

ومنذ دقائق تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طالبه فيها بالتفعيل العاجل للقانون ونصوصه، بحق التجاوزات غير الأخلاقية لرئيس الزمالك، التي فاقت كل الحدود وباتت خطرًا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته، بل خطرًا أكبر على تربية النشء وسلوكيات الشباب، حسب ما أكد الأهلي في بيانه الصادر منذ قليل