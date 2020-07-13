رياضة | عاجل.. الأهلي يطالب إعلام المصريين بإيقاف التصريحات غير المسئولة لرئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يطالب إعلام المصريين بإيقاف التصريحات غير المسئولة لرئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بأنه سيتقدم صباح غدٍ الثلاثاء، بمذكرة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «إعلام المصريين»، يربأ فيها بهذه الشركة الوطنية، التي يعول عليها الكثيرون في نهضة إعلامية تستحقها البلاد، أن تقوم إحدى القنوات التي تملكها هذه الشركة وتديرها، وهي قناة نادي الزمالك، بهدم قيم المجتمع المصري والخوض في الأعراض وتوجيه الاتهامات الباطلة وترديد الأكاذيب وتوجيه الشتائم والسباب الخارجة. وأكد مجلس القلعة الحمراء أن كل هذا على لسان رئيس نادي الزمالك بصفة شبه يومية عبر شاشات قناة ناديه، وهو يتجاوز في حق النادي الأهلي وقياداته ورموزه، وأشخاص كثيرين.

ويأتي في المذكرة التي تم إعدادها أن الشارع المصري بصفة عامة والوسط الرياضي بصفة خاصة لن يقبل هذه التجاوزات «الفجة»، التي فاقت كل الحدود، وأساءت إلى الأسر وشهَّرت بالعائلات دون حسيب أو رقيب، وأن هناك قلقًا من حالة السخط الجماهيري والغضب العارم تجاه ما يفعله رئيس الزمالك، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف خلف مؤسسات الدولة التي تتحمل عبئًا كبيرًا.

ويطالب النادي بإيقاف التصريحات غير المسئولة لرئيس الزمالك، ومعاقبة القائمين على القناة، والتي تهدف الشركة الوطنية إلى أن تؤدي رسالتها بشكل يزيد من التقارب والتلاحم بين أبناء الوطن.