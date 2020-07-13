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رياضة | سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه ساوثهامتون بعد قليل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة اليونايتد كالأتي:

حراسة المرمى: دي خيا.

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خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، مجواير ولوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش، بوجبا وبرونو فيرنانديز.

ويحتل مان يونايتد المركز الخامس برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثالث، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

الهجوم: راشفورد مارسيال وجرينوود.

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