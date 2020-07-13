رياضة | سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه ساوثهامتون بعد قليل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة اليونايتد كالأتي: