رياضة | نجم ليفربول مطلوب في الدوري الروسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول مطلوب في الدوري الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الروسي من أجل التعاقد مع مدافعه الكرواتي ديان لوفرين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع ليفربول إيكو الإنجليزي، بأن زينيت سان بطرسبرج الروسي يرغب فب التعاقد مع النجم الكرواتي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الموقع البريطاني أن ليفربول يرغب في بيع لوفرين البالغ من العمر 31 عاماً من أجل التعاقد مع أحد نجوم الدفاع في الفترة المقبلة.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن لوفرين إنضم لليفربول في صيف 2014 قادماً من ساوثهامبتون وشارك مع الحمر في 185 مباراة.