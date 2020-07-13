رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي للتحرك من جديد لحسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ومنح الاتحاد المصري لكرة القدم المزيد من الوقت إلى النادي الأهلي لمحاولة حسم صفقة رمضان صبحي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الاتحاد المصري أن رمضان صبحي لن يرحل عن الأهلي قبل انتهاء الموسم الحالي بشكل فعلي أي مع نهاية مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بسبب تعليق البطولة لوقت طويل لإنتشار فيروس كورونا في العالم.

Advertisements

ويسعى النادي الأهلي منذ فترة لشراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد بشكل نهائي بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه في حاجة لخدمات اللاعب.

وكان من المفترض أن تنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي خلال أيام قليلة ولكن مع قرار الاتحاد المصري لكرة القدم لن ينتهي عقد اللاعب قبل نهاية شهر أغسطس القادم على الأقل.

ويجهز مسئولو القلعة الحمراء عرض ضخم لتقديمه إلى نادي هيدرسفليد خلال الأيام القليلة القادمة لمحاولة شراء عقد رمضان صبحي بعد رفض العرض الأول من الأحمر والذي كان بقيمة 2.5 مليون دولار.