رياضة | جاتوزو: ميلان جعلني لاعبًا ورجلًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جاتوزو: ميلان جعلني لاعبًا ورجلًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي عن استياؤه من لاعبي فريقه عقب التعادل مع ميلان على ملعب سان باولو وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال جاتوزو في تصريحات صحفية عقب نهاية اللقاء:"لقد كانت المرة الأولى التي أواجه فيها ميلان، النادي الذي جعلني لاعباً ورجلاً وكانت هذه بالطبع لحظة عاطفية بالنسبة لي".

وعن ركلات الجزاء التي تحتسب بسبب لمسة اليد, قال جاتوزو:" لا يمكنني التفكير في لاعب يقفز أو يتحرك بذراعيه خلف ظهره، أعتقد أننا حققنا رقمًا قياسيًا في الدوري الإيطالي لركلات الجزاء الممنوحة بسبب لمسة اليد والقاعدة بحاجة إلى تغيير، نحن الذين لعبنا كرة القدم نعلم أننا بحاجة إلى الذراعين عند القفز".

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وتابع:" لقد كان هناك حديث مستمر حول هذا الأمر لمدة عامين ولا يبدو أن أي شيء يتغير، ما أغضبني اليوم هو لاعبي فريقي الذين إحتاجوا لست أو سبع فرص للتسجيل ".

وأضاف:" الأمر لا يقتصر على المهاجمين فحسب بل أيضًا على لاعبي خط الوسط. نحن نخلق الكثير من الفرص ولا نترجم ما يكفي منها الى أهداف، هذا الأمر الذي يجب أن نتحسن فيه".

واختتم جاتوزو تصريحاته قائلًا:" بالنظر إلى ما نقوم به فإننا نحرز عددًا قليلاً جدًا من الأهداف ونستقبل الكثير، هذا يحدث دائماً الى حد ما، نحن نحاول القيام بشيء مختلف قليلاً ولسنا مثاليين حتى الآن".