رياضة | سولشاير: مباراتنا أمام ساوثهامتون ستكون صعبة للغاية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير: مباراتنا أمام ساوثهامتون ستكون صعبة للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على أهمية المباراة التي تجمع فريقه مع ضيفه ساوثهامبتون ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن ساوثهامبتون, قال سولسكاير في تصريحات صحفية قبل اللقاء: "هم يقومون بعمل ممتاز, شاهدت مباراتهم ضد مانشستر سيتي, هم فريق عالي الطاقة ويلعب بأسلوب مباشر, ستكون مواجهة مثيرة, تعادلنا معهم على ملعبهم ونعلم أنه يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة جيدة".

Advertisements

وعن تألق داني إنجز نجم ساوثهامبتون, قال سولسكاير: "نعم، لقد قام بعمل رائع هذا الموسم وهو يظهر كيف هو مهاجماً واثقاً. لطالما كان لاعب كرة قدم جيد للغاية. تسعدني عودته من الإصابة ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لإيقافه".

وعن ثبات التشكيلة في المباريات الأخيرة، علق سولسكاير قائلا: "لا يمكنني قول إن الجميع لائقين بنسبة 100% في الوقت الحالي, هناك لاعبون يأتون ويؤدون بشكل جيد وأنا متأكد أن من يدخل على التشكيل سيكون لديه ما يريد إثباته, في المباريات الأربع الأخيرة كان لاعبونا ممتازين ونريد الاستمرار في هذا الآداء, نحن نعلم أيضاً أن اللاعبين الذين لم يشاركوا قادرون على الآداء".

وعن حصول برونو فيرنانديز على جائزة لاعب الشهر في المان يونايتد والدوري الإنجليزي، قال سولسكاير تصريحاته قائلًا: "لا يوجد ما يقال عنه أكثر مما قيل في هذا الوقت القصير, لقد كان له تأثيراً واضحاً فور انضمامه, هو يلعب من أجل الفريق ويلعب لخلق الفرص ويفعل كل ما يجب على لاعب في يونايتد فعله, هو يفكر في الفريق أولاً, أثق في أنه سيحول كل هذه الجوائز الفردية إلى ألقاب للفريق ومركز مؤهل لدوري الأبطال".