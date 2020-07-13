اونلاين | فايلر يخصص فقرة للكرة الطائرة والتدريب بالكرات الطبية في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يخصص فقرة للكرة الطائرة والتدريب بالكرات الطبية في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتدريب باستخدام الكرات الطبية، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وخصص الجهاز الفني فقرة في بداية المران للتدريب بالكرات الطبية، ضمن البرنامج البدني الذي يخوضه الفريق لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.

وعقد رينيه فايلر جلسة مطولة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، على هامش مران الفريق.

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ويستعد الأهلي لانطلاق مباريات الدوري الممتاز، والمقرر لها أغسطس المقبل، بعد فترة توقف تجاوزت الأشهر الثلاثة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر فقرة تدريبية بالكرة الطائرة، في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعد الانتهاء من الجانب الخططي الذي اشتمل عليه المران.

ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة على ملعب التتش يوم ٢٣ يوليو، وفق البرنامج الذي أعلن عنه رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، للتحضير للمرحلة المقبلة.

ويركز فايلر على التدريبات الخططية بعد الانتهاء من مرحلة تجهيز اللاعبين بدنيًّا، عقب العودة إلى التدريبات بعد فترة توقف تجاوزت الأشهر الثلاثة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.