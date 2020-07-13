شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لـ«إعلام المصريين»: قناة الزمالك تهدم قيم المجتمع وتخوض في الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي أنه سيتقدم بمذكرة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «إعلام المصريين»، غدًا الثلاثاء، ضد قناة الزمالك، التي تملكها وتديرها الشركة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وقال النادي الأهلي إنه يربأ في مذكرته بهذه الشركة الوطنية (المتحدة للخدمات الإعلامية)، التي يعول عليها الكثيرون في نهضة إعلامية تستحقها البلاد، أن تقوم إحدى القنوات التي تملكها هذه الشركة وتديرها، وهي قناة نادي الزمالك، بهدم قيم المجتمع المصري والخوض في الأعراض وتوجيه الاتهامات الباطلة وترديد الأكاذيب وتوجيه الشتائم والسباب الخارجة، وكل هذا على لسان رئيس نادي الزمالك بصفة شبه يومية عبر شاشات قناة ناديه.

وأشار النادي إلى أنه يأتي في المذكرة التي تم إعدادها أن الشارع المصري بصفة عامة والوسط الرياضي بصفة خاصة «لن يقبل هذه التجاوزات الفجة، التي فاقت كل الحدود، وأساءت إلى الأسر وشهَّرت بالعائلات دون حسيب أو رقيب، وأن هناك قلقًا من حالة السخط الجماهيري والغضب العارم تجاه ما يفعله رئيس الزمالك، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف خلف مؤسسات الدولة التي تتحمل عبئًا كبيرًا».

وطالب النادي بـ«إيقاف التصريحات غير المسؤولة لرئيس الزمالك، ومعاقبة القائمين على القناة، والتي تهدف الشركة الوطنية إلى أن تؤدي رسالتها بشكل يزيد من التقارب والتلاحم بين أبناء الوطن».