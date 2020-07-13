المقاصة يعسكر في الإسماعيلية.. و5 وديات للفريق استعدادًا للدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية، بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الإسماعيلية، مع الإسماعيلي وإنبي وأحد أندية الدوري الممتاز أيضًا لم يتحدد اسمه بعد.
ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لاستئناف الدوري، حيث يلتقي طلائع الجيش، الأربعاء، بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.
كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز، في استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني، للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.
ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة، الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علمًا بأن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.
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