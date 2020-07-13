شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعسكر في الإسماعيلية.. و5 وديات للفريق استعدادًا للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية، بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الإسماعيلية، مع الإسماعيلي وإنبي وأحد أندية الدوري الممتاز أيضًا لم يتحدد اسمه بعد.

ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لاستئناف الدوري، حيث يلتقي طلائع الجيش، الأربعاء، بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز، في استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني، للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة، الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علمًا بأن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.

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