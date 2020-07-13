شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يؤكد لـ«الجنايني» ترحيب مصر باستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الأستاذ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، حيث أكد له ترحيب الدولة باستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا في مصر.

وكانت الكاميرون قد اعتذرت، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح «صبحي»، في حديثه مع «الجنايني»، أن الدولة ليس لديها أي مانع من استضافة المباريات بل على العكس ترحب بذلك.

وعلى جانب آخر، علمت «المصري اليوم» أن المهندس هاني أبوريدة، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، يبذل جهودًا، بصفته الدولية، لإقناع «الكاف» باختيار مصر كمستضيف لمباريات البطولة التي يخوض غمارها كل من الأهلي والزمالك، خاصة أن المغرب ستستضيف مباريات كأس الكونفدرالية.

وينتظر الأهلي مواجهة نادي الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة، بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في الدور نفسه.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن إقامة مباريات نصف النهائي بصفة استثنائية بنظام الإقصاء المباشر من مباراة واحدة، عوضًا عن الذهاب والإياب، على أن تقام مباريات هذا الدور والمباراة النهائية في دولة واحدة.

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