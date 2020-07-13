شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي طنطا: فريق كرة القدم يدخل في معسكر مغلق تمهيداً لعودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح فايز عريبي رئيس نادي طنطا بان مجلس ادارة النادي يدعم الفريق الاول لكرة القدم خلال مشواره في الدوري الممتاز ، مؤكدا انة تم صرف مستحقات اللاعبين، وأضاف أن الفريق دخل من اليوم الاثنين معسكرا مغلقا بمدينة برج العرب استعدادا لعودة الدوري.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، تدريباته الجماعية للمرة الأولي خلال المعسكر المغلق علي ملعب برج العرب "الفرعي".

وسيقوم اللاعبين بعد التدريبات المقامة حاليا بإستاد برج العرب ، بعمل المسحة الرابعة ، تمهيداً لعودة الدوري المصري الممتاز.