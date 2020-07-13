شكرا لقرائتكم "كاف" يحدد موعدا لتحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية موسم 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشارت تقارير صحفية، إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد الموعد النهائي لتحديد أسماء الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية للموسم المقبل 2020-2021.

ذكرت صحيفة "kick442، إن مسئولي كاف أبلغوا اتحاداته الـ50 أن يوم 31 أغسطس المقبل، هو الموعد النهائي لتحديد أسماء المتأهلين لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم المقبل.

أضافت الصحيفة، إن هذا القرار من الإتحاد الأفريقي جاء لرغبته في بدء النسخة الجديدة من المسابقات الأفريقية خلال شهر أكتوبر المقبل.

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تابعت، إن 27 دولة أفريقية عرفت ممثليها، وأن 90% من هؤلاء الممثلين تحددوا بعد أن تمت إلغاء معظم دوريات هذه الدول بسبب فيروس كورونا.

أكملت، إن دولتي بوروندي وتنزانيا هما فقط الذين حددا ممثليهم في البطولات الأفريقية للموسم المقبل، بعد أن أنهوا بطولاتهم المحلية.

أوضحت، إن تونس ومصر والمغرب على رأس البلدان التي ستستأنف بطولاتها خلال الفترة المقبلة، ولكن سيكون لديهم أزمة في إنهاء بطولاتهم قبل الموعد المحدد من قبل الكاف لتحديد ممثليهم للبطولات خلال الموسم المقبل.

وسبق وقرر الاتحاد الأفريقي استكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية في شهر سبتمبر المقبل لكن دون تحديد البلد المستضيف للمباريات، مع التأكيد أن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة في البلد المنظم للنهائي.