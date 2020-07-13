شكرا لقرائتكم التعاون: السواط واتحاد جدة خالفوا الأنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدت إدارة نادي التعاون استياءها الشديد جراء ما حدث من اللاعب عبدالمجيد السواط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي انضم إلى معسكر اتحاد جدة، على الرغم من أن عقده يمتد حتى نهاية الموسم المقبل حسب بيان نادي التعاون.

وقال التعاون، يوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": أبدت إدارة النادي استياءها جراء ما حدث من عبدالمجيد السواط الذي يرتبط بعقد يمتد إلى نهاية موسم 2020-2021، وفقا لما حصل عليه النادي من مصادقة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أيدت إجراء التعاون القانوني، ووافقت على تمديد عقد اللاعب من بداية يوليو الجاري ولمدة موسم كامل.

وأضاف البيان: استغرب مجلس الإدارة تصرف الأشقاء بنادي الاتحاد بطلب واستقبال اللاعب للانضمام لمعسكر الفريق في أبها، وفقا لما بثه المركز الإعلامي للاتحاد، في مخالفة قانونية واضحة وصريحة للاعب ضد ناديه، وبمساعدة نادي الاتحاد، في هذه المخالفة لأنظمة وتعاميم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي التي أقرت بعودة النشاط الرياضي.

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وأكد التعاون سلامة موقفه القانوني وثقته باستعاده حقه وفقا للأنظمة المعمول بها، والتي توليها الجهات المعنية في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ووصف ما حدث بالتجاوز الواضح من اللاعب ونادي الاتحاد.

وأعلن نادي اتحاد جدة، يوم الاثنين، انضمام لاعب الوسط عبدالمجيد السواط إلى معسكر الفريق المقام حالياً في أبها استعداداً لعودة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

ونشر حساب اتحاد جدة على "تويتر" صوراً لوصول اللاعب الذي تم التوقيع معه في يناير الماضي.

وكان نادي التعاون قد أشار خلال الأيام الماضية إلى غياب السواط عن تدريبات الفريق، إلى جانب المهاجم الكاميروني ليندر توامبا.