شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب ماجد سامى فتح القيد مبكرًا بسبب "المباركى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، على الأندية تطبيق نظام جديد فى الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2020/2021، بأن يفتح باب الانتقالات في شهر أغسطس المقبل، على الرغم من أن استكمال الموسم الحالي الذي سينطلق يوم 6 أغسطس، وأن يكون من حق الأندية بيع لاعبيها لأي نادٍ داخل وخارج مصر، وأن يكون من حق اللاعب المشاركة مع ناديه الجديد في الموسم الحالي، وذلك من أجل إنعاش الأندية ماديًا ومواجهة أزماتها بعد توقف الدوري استمر لأكثر من 4 أشهر، إلا أن اتحاد الكرة لم يبت فى المقترح بشكل نهائى حتى الآن.

وبعد أن اقترح ماجد سامى فتح سوق الانتقالات مبكرًا، ظهر إيهاب المباركى ظهير أيمن الترجى التونسى، وأكدت بعض التقارير التونسية أن المباركى أصبح على بعد خطوات من الظهور فى الدورى المصرى، ذلك عقب فشل اللاعب والترجى فى التوصل لاتفاق حول تجديد عقده بسبب تمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

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ليكشف بعدها مصدر مطلع بنادى وادى دجلة تفاصيل المفاوضات التى تمت بين إدارة النادى الدجلاوى وإيهاب المباراكى، وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم إرسال نسخة من العقود للاعب منذ ما يقرب من شهر وتحديدًا خلال فترة توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وينص على ضم المباركى لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر.

ليربط البعض مقترح ماجد سامى بصفقة إيهاب المباركى، وإنه يرغب فى تدعيم صفوف فريقه قبل نهاية الموسم الحالى، خاصة أن وادى دجلة يصراع الهبوط ويحتل المركز السادس عشربرصيد 15 نقطة.

وكانت تقارير صحفية تونسية، ذكرت فى وقت سابق أن المباركى، الذى انتقل لصفوف الترجى عام 2013 لمدة 4 سنوات ثم مدد تعاقده ليصبح مرتبطًا بعقد حتى نهاية موسم 2020، أصبح على أعتاب الرحيل عن الفريق التونسى والانتقال للدورى المصرى، من بوابة فريق بيراميدز.