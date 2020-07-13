الامارات | هزاع بن زايد يُشيد بجهود اتحاد الكرة الإماراتي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي- الرئيس الفخري لاتحاد الكرة بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من أجل تطوير الكرة الإماراتية، مؤكداً في تغريدة عبر "تويتر" أن خلوة كرة الإمارات التي اقامها اتحاد كرة القدو واختتمت اليوم خطوة مهمة في هذه المسيرة، مشيداً بمشاركة الشخصيات الكروية العربية والعالمية. وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد دعمه لأعمال التطوير ومواكبة التقدم الذي تشهده الكرة العالمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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