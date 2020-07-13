شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر يقترب من ضم «كارفاليو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب نادي ليستر سيتي الإنجليزي من ضم لاعب الوسط الدولي البرتغالي ويليام كارفاليو، نجم نادي ريـال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «إستاديو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن اللاعب صاحب الـ 28 عامًا، أصبح على أعتاب الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الإنجليزي يقترب من حسم الصفقة لصالحه بالاتفاق مع بيتيس للحصول على خدمات الدولي البرتغالي مقابل 25 مليون يورو.

وشارك ويليام كارفاليو في 13 مباراة هذا الموسم مع ريـال بيتيس، جميعها في الدوري الإسباني، ولم ينجح خلالها في تسجيل أو صناعة أي أهداف، في الوقت الذي تحصل فيه على 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.