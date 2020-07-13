شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «الأولمبية» يعزي نائب رئيس اتحاد الكرة في وفاة زوجته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تعازيه للدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة، في وفاة زوجته.
وفي بيان أصدرته اللجنة الأولمبية، تقدم مجلس إدارة اللجنة بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحلة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته، وأن يلهم
أسرتها وذويها الصبر والسلوان.
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