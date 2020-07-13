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مجلس «الأولمبية» يعزي نائب رئيس اتحاد الكرة في وفاة زوجته

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تعازيه للدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة، في وفاة زوجته.

وفي بيان أصدرته اللجنة الأولمبية، تقدم مجلس إدارة اللجنة بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحلة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته، وأن يلهم

أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

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