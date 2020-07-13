شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجري المسحة الطبية الرابعة للاعبي فريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، اليوم، الاثنين، للمسحة الرابعة ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد. ويؤدي لاعبو الفريق مرانهم اليومي بملعب النادي، بعد تعليق النشاط بسبب فيروس «كورونا»، منذ مارس الماضي.

ويتدرب لاعبو زعيم الثغر على مجموعتين تطبيقا للتباعد الاجتماعي، فيما يتم تعقيم الملعب قبيل انطلاق المران، وكذلك غرف خلع الملابس، وتضمنت الإجراءات والإرشادات التي نفذها الاتحاد السكندرى قبل انطلاق التدريبات، تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات والهاند جيل في محيط الملعب.

ويخضع لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي لإجراء المسحه الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الأندية تمهيدا لاستئناف التدريبات وعودة المسابقات المحلية. وكانت نتيجة المسحتين الأولى والثانية أظهرت وجود حالتين إيجابيتين بين لاعبي الفريق، بينما لم تظهر المسحة الثالثة أي نتائج إيجابية.