شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وديات للإسماعيلي استعدادًا لاستئناف المنافسات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على تنظيم 3 مباريات ودية، ضمن الاستعداد لاستئناف المنافسات الرسمية.
وذكر الموقع الرسمي للدراويش أن أولى الوديات ستكون أمام أسوان، الخميس المقبل، ثم يلتقي الفريق نظيره نادي إف سي مصر يوم 21 يوليو الجاري، على أن يختتم سلسلة ودياته بلقاء فريق مصر المقاصة يوم 26 من نفس الشهر.
وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديديه جوميز قد طالب بتنظيم مجموعة من الوديات من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين للاستحقاقات الرسمية.
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