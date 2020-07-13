شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تكشف مصير «رونالدو» مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتوسبورت» مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي يوفنتوس الإيطالي وسط التقارير التي أشارت إلى احتمالية رحيله عن الفريق هذا الصيف.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن اللاعب البرتغالي لا ينوي مغادرة السيدة العجوز قريبًا، إذ من المنتظر أن يبقى ضمن صفوفه في الموسم القادم 2020-2021.
وأضافت أن «رونالدو» عازم على تحقيق المزيد من البطولات والأرقام القياسية مع يوفنتوس.
وشارك النجم البرتغالي في 40 مباراة هذا الموسم بقميص البيانكونيري نجح خلالها في تسجيل 32 هدفًا كما صنع 7 أهداف أخرى.
وينافس «رونالدو» على صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفًا وبفارق هدف واحد فقط عن نجم لاتسيو شيرو إيموبيلي.
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