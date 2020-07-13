شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف موعد عودة باهر المحمدي للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى،عن موعد عودة باهر المحمدي قائد الفريق للتدريبات من جديد. وقال طبيب الإسماعيلي، في تصريحات للموقع الرسمي للدراويش: «باهر المحمدي قائد الفريق سيكون جاهزًا للتدريبات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك». ونشر باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثارت جدلاً واسعاً بين متابعيه اليوم. وغرد اللاعب «loading.......» يقصد عودته للتدريبات الجماعية بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 82,070

تعافي 24,419

وفيات 3,858

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