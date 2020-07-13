شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يواصل برنامجه التدريبي الخاص تمهيدًا للمشاركة مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة اللاعب محمد محمود، الذي يخضع لبرنامج يشتمل على مشاركته في جزء من المران الجماعي وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية المنفردة، للتأكد من تجهيزه بشكل نهائى للمشاركة والوجود في المرحلة المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى محمد محمود جلسة في الجيم، اليوم الإثنين، ثم استكمل تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه قبل العودة.

ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة يوم ٢٣ يوليو الجاري، على ملعب التتش، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز المقرر لها أغسطس المقبل.