شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يبدو نادي ريـال مدريد مهتمًا بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، رغم اهتمامه السابق بخدمات اللاعب.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن النادي الملكي ليس لديه أي رغبة في التعاقد مع النجم البرازيلي في الوقت الراهن.

ولا يزال نيمار يبحث عن الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي انضم إليه في صفقة قياسية بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والتي بلغت 222 مليون يورو.

وكان برشلونة قد حاول استعادة اللاعب الصيف الماضي إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، فيما تضاربت التقارير حول نية البلوجرانا في المحاولة مجددًا هذا الصيف.