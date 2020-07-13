شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لـ«مسحة كورونا» الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة كورونا الثالثة، عصر اليوم، الاثنين، بمعسكر الفريق ببرج العرب.
ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، حضر كافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق لعمل المسحة.
وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب، وأجرى اللاعبون مسحتين بالقاهرة قبل السفر إلى الإسكندرية.
ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة الأحد المقبل على ملعب فندق الإقامة، في أولى لقاءات الفريق التجريبية بعد استئناف التدريبات عقب فترة توقف بسبب فيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
82,070
-
تعافي
24,419
-
وفيات
3,858
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الزمالك يخضعون لـ«مسحة كورونا» الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.