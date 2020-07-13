شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لـ«مسحة كورونا» الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة كورونا الثالثة، عصر اليوم، الاثنين، بمعسكر الفريق ببرج العرب.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، حضر كافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق لعمل المسحة.

وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب، وأجرى اللاعبون مسحتين بالقاهرة قبل السفر إلى الإسكندرية.

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة الأحد المقبل على ملعب فندق الإقامة، في أولى لقاءات الفريق التجريبية بعد استئناف التدريبات عقب فترة توقف بسبب فيروس كورونا.