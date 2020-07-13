شكرا لقرائتكم خبر عن ساني يشارك في تدريبات بايرن ميونخ للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني لأول مرة اليوم في تدريبات نادي بايرن ميونخ، بعد انضمامه من مانشستر سيتي الإنجليزي. وظهر ساني في تدريبات بايرن ميونخ اليوم، وظهر بمستوى جيد من حيث معدل اللياقة البدنية. وانتقل ساني إلى بايرن ميونخ قادمًا من مانشستر سيتي في 3 يوليو الماضي، مقابل 50 مليون يورو وبعقد يمتد حتى 2025. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 82,070

تعافي 24,419

وفيات 3,858

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساني يشارك في تدريبات بايرن ميونخ للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.