شكرا لقرائتكم تعيين محمد أبو فريخة مديرا فنيا لشباب سلة الزمالك تحت 18 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولي نادى الزمالك تعيين محمد أبو فريخة مديرا فنيا لفريق الشباب تحت 18 سنة ، وذلك بعد المجهود الذى بذله الأشهر الماضية مع فريق تحت 16 ، والذى كان يتولى مهمته الفنية في سبتمبر الماضى ، و المستوى الذى قدمه الفريق في مباريات المرتبط ، بقيادة أبو فريخة ، ليتم إسناد مهمة فريق أخر له ، حتى يتمكن من إحداث تغيير في أداء الفريق ونتائجه الفترة المقبلة ، ويٌعد محمد أبو فريخة نجل مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة الحالي .

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد أنس أسامة ، لاعب فريق كرة السلة ، ليستمر مع الفريق فى الموسم الجديد، وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق سليم.

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ووقع اللاعب على العقد الجديد لمدة موسمين ليبقى في الفريق الأبيض موسمى 2020/2021 و 2021/2022، حيث كان اللاعب محترفا في دورى الجامعات الأمريكية، وعاد الموسمين الماضيين وبعد تقديم أداء ومستوى مميز مع فريقه تم تجديد التعاقد معه .

ورحب أنس أسامة بتجديد العقد فى ظل رغبته فى الاستقرار بمصر، خاصة أنه ينتظر مولودا من زوجته الأمريكية التى تقيم معه بمصر، بالإضافة إلى رغبة اللاعب الاستمرار فى ناديه، خاصة أنه ابن الزمالك قبل السفر لأمريكا .