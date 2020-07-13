شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة، وتحدث فايلر مع اللاعبين عن البرنامج التدريبي الخاص بمران اليوم، وأطمأن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على حالة محمد محمود لاعب الفريق، الذي يخضع لبرنامج يشتمل على مشاركته في جزء من المران الجماعي وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية المنفردة، للتأكد من تجهيزه بشكل نهائى للمشاركة والوجود في المرحلة المقبلة.

وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه قبل العودة.

Advertisements

ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة يوم ٢٣ يوليو الجاري، على ملعب التتش، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز المقرر لها أغسطس المقبل.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).