شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: بن شرقى نجم أوروبي وأحمد فتحى عمل المطلوب منه فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن المغربي أشرف بن شرقى لاعب الفريق الأبيض من طراز أوروبي موضحا أن التونسي فرجامى ساسي من أفضل اللاعبين التي جاءت إلى النادى الأبيض.

وتحدث عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عن أزمة أحمد فتحى مع الأهلى: " أحمد فتحى عمل اللى مطلوب منه في الأهلى والمنتخب والاحتراف مفيهوش عواطف".

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وكشف نجم الأهلى والزمالك الأسبق حقيقة هجومه على طاهر طاهر المنضم للقلعة الحمراء حديثا قائلا:"لم اهاجم طاهر محمد طاهر، وتصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ ولكنه لاعب مميز للغاية، واعتراضي الوحيد كان على سعره، حيث تعاقد معه الأهلي بمبلغ كبير للغاية".

وعن عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بالأهلى قال عبد الجليل:" صالح جمعة التزم شهرين أصبح أحسن لاعب في مصر وانضم للمنتخب".