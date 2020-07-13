شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: أشجع الأهلى في مباريات القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك الأسبق إنه يشجع المارد الأحمر خلال مباريات القمة موضحا أن العلاقة بين اللاعبين قديما كان تمتاز بالود والاحترام عكس ما يحدث الآن.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"كان اللاعبين يمزحوا مع بعضهم بعد مباريات القمة آلان الأمور اختلفت وأصبحت شتيمة بالأب والأم".

وتحدث نجم الأهلى والزمالك الأسبق عن أزمة كهربا في مباراة السوبر المحلى الماضية قائلا:" ألوم على كهربا في أزمة السوبر لأن لازم يكون فيه حب بينك وبين زملاءك السابقين".

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وعن صلاح محسن كشف:" صلاح محسن معرفش يلعب كورة في النادى الأهلى لأنه كل ما بنزل يحط قدامه الـ40 مليون جنيه علشان كدا هو مستحملش".

وواصل:" طموحى في الفترة القادمة العودة للتدريب ياريت أشتغل في الأهلى في الجهاز الفني أو قطاع الناشئين لكن الأهلى مقاليش صباح الخير".