شكرا لقرائتكم مورينيو: طموح توتنهام يجب أن يكون أكبر من أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أن إنهاء الموسم فوق أرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمر يبعث على الفخر للجماهير لكن أهداف النادي يجب أن تكون أكبر.

وحسم هدف توبي ألدرفيريلد في الدقيقة 81 بضربة رأس فوز توتنهام 2-1 على أرسنال يوم الأحد، ليقفز فريق مورينيو إلى المركز الثامن متفوقا بنقطتين على غريمه في شمال لندن مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وفي حين يتطلع توتنهام لإنهاء الموسم متفوقا على أرسنال للعام الرابع على التوالي، قال مورينيو إن ذلك لن يرضيه، وأبلغ المدرب البرتغالي الصحفيين : يجب أن أتحلى بالمزيد من الطموح، لا أرغب في النظر للأمر كمجرد مشجع سعيد بالتفوق على أرسنال.

ويستطيع توتنهام حسم التأهل للدوري الأوروبي إذا احتل المركز السادس. وقال مورينيو إنه حريص على المشاركة في مسابقة المستوى الثاني للأندية في القارة التي أحرز لقبها مع مانشستر يونايتد وبورتو، وأضاف إنها ليست بطولة أحبها أو أحب اللعب فيها كثيرا، لكن عندما لا يمكنك اللعب في دوري الأبطال، عليك اللعب في الدوري الأوروبي، في مسيرتي كلها شاركت في الدوري الأوروبي مرتين فقط، وفزت بها في المناسبتين. اللعب فيها للمرة الثالثة والفوز بها لثالث مرة لن يكون سيئا.