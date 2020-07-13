شكرا لقرائتكم ساني يشارك في تدريبات بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خاض اللاعب ليروي ساني المنضم حديثا إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أول مران له في النادي البافاري، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يقضي جميع لاعبي الفريق تقريبا إجازة في الوقت الحالي.

وتدرب ساني، الذي انضم إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي منذ عشرة أيام، مع زميله نيكلاس سولي الذي يمضي في طريقه للعودة مجددا للمنافسات بعدما عانى من إصابة خطيرة في الركبة.

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ويقضي باقي لاعبي بايرن ميونخ فترة إجازة للأسبوع الثاني بعد أن توج الفريق بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، قبل بدء الاستعدادات لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا يوم الثامن من أغسطس المقبل.

وكان بايرن فاز ذهابا 3 - صفر في لندن، وفي حال تأهله سيشارك في بطولة مصغرة تقام في الفترة من 12 إلى 23 أغسطس المقبل، في سعيه لتحقيق الثلاثية.

ولا يحق لساني المشاركة مع بايرن ميونخ في المباريات المتبقية للفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.