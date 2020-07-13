«عليَّ الطلاق البلد دي مفهاش راجل».. الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهانة رئيس الزمالك.. ونص شكوى الأهلي لوزير الرياضة والأعلى للإعلام!

تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ببلاغ للنائب العام أمس يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛

ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري.

وجاء في البلاغ، أن العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير..

وأكد الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري.

وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.

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كما تقدم رئيس مجلس إدارة النادي، بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها التفعيل العاجل للقانون ونصوصه، بحق التجاوزات غير الأخلاقية لرئيس الزمالك، التي فاقت كل الحدود وباتت خطرًا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته، بل خطرًا أكبر على تربية النشء وسلوكيات الشباب، خاصة الذين يمارسون الرياضة منهم، ويتطلعون إلى القدوة والمثل لتحقيق الإنجازات.

وجاء في المذكرة أن سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبًا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب، خاصة أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها، أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري.

وتضمنت المذكرة إلى وزير الشباب والرياضة أيضًا أن رئيس الزمالك لم يسب فقط رئيس الأهلي وممثل كيان ناديه بتفويض جمعيته العمومية، ولكنه أهان مائة مليون مصري



وطالب الكابتن محمود الخطيب بتطبيق القانون، انطلاقًا مما يحرص عليه ويعلن عنه دومًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لا يوجد شخص فوق القانون، وذلك لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب من تجاوزات وخروقات رئيس الزمالك.

كما قدم النادي الأهلي ظهر اليوم، الإثنين، بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، بسبب التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه، سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو بكلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة أمس.



وقال النادي الأهلي في شكواه، إن رئيس الزمالك لم يجد رادعا، ويتطاول على هذا ويشتم ذاك، ويخوض في الأعراض وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي، وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل، في بيان رسمي، صدر بتاريخ 14ــ 6ــ2020 أنه سوف يقوم بمعاقبة الذي يخرج عن النص، ويسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه، لكن رئيس الزمالك ضرب بكل هذا وقبلهم نصوص القانون، عرض الحائط، واستمر على نهجه المتجاوز بحق النادي الأهلي وقياداته دون حسيب أو رقيب.

وطالب النادي الأهلي بتفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك، والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي قد يعاني أزمة أخلاقية بسبب التجاوزات «الفجة» للمذكور. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".