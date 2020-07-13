شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف موقف المحمدي ودونجا بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إن محمد الشامى جناح الفريق تعرض لكدمة والتواء فى كاحل القدم على هامش مشاركته فى التقسيمة الودية مؤخرًا، ما أدى لغيابه مدة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام.

وأضاف عبد العزيز: "محمود دونجا لاعب الوسط سيتخلص من الجبس اعتبارًا من الغد على أن ينتظم بالتدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوع على أقصى تقدير".

واستكمل حديثه: "باهر المحمدى قائد الفريق سيكون جاهزًا للتدريبات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك"، واختتم قائلاً: "محمد ناصر المدافع الصاعد تعرض لشد خفيف وسيتواجد بالتدريبات خلال 48 ساعة بعد اكتمال تعافيه بشكل نهائي".

واستقر جهاز الدراويش على خوض أول مبارياته الودية استعدادًا لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة فريق أسوان الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ويعتزم جهاز الدراويش البحث عن مباراة ودية أخرى تعقب مواجهة تماسيح النيل بخمسة أيام لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمرحلة المقبلة.

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على الجانب الآخر، رفع نادى فانكوفر وايت كابس الكندى، الذى يشارك بالدورى الأمريكى، عرضه لضم محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى لـ 800 ألف دولار فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وترغب إدارة النادى الكندى فى الحصول على خدمات الشامى على طريقة الشراء النهائى للاستفادة من قدراته التهديفية لتعزيز خط هجومها، لاسيما أنه لم يمدد تعاقده مع قلعة الدراويش وتنتهى علاقته بالنادى نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وكان الشامى قد تلقى عرضًا من فانكوفر وايت كابس فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 600 ألف دولار، لكن مسئولى الإسماعيلى رفضوا العرض بداعى الحاجة لجهود اللاعب .

وتلقى محمد الشامى عرضًا من الاتفاق السعودى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على طريقة البيع النهائى، وترغب إدارة الاتفاق فى الحصول على خدمات الشامى لتعويض رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى المعار للفريق السعودى لنهاية الموسم، وتعتزم إدارة الاتفاق مخاطبة الإسماعيلى لمعرفة طلباتهم المادية للاستغناء عن اللاعب.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى تمديد تعاقد الشامى لاسيما بعد تراجع مستوى النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى، فضلاً عن انتهاء تعاقد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندي باتريك كادو بنهاية الموسم فى ظل توقيعهم للدراويش لمدة 6 أشهر فقط وعدم وضوح الرؤية بشأن استمرارهم فى الموسم الجديد من عدمه، ويعد محمد الشامى، صاحب الـ 24 عامًا، أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم شارك فى 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح فى التسجيل مرتين والصناعة مثلهما.