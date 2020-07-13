شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 6 ناشئين لمعسكر الزمالك ببرج العرب بعد مسحتي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم ناشئو الزمالك لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب، استعدادًا لخوض مباراة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوى المغربى، والمقرر إقامتها من مباراة واحدة، خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث انضم سيف فاروق جعفر من مواليد 1999، وحسام أشرف وياسين مرعى ومحمد حسام "بيسو" وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحاتم محمد من مواليد 2001، إلى المعسكر ظهر اليوم، عقب إجرائهم المسحتين الطبيتين للكشف عن فيروس كورونا.

وكان اللاعبون قد خضعوا لمسحة بصحبة أفراد الفريق يوم الثلاثاء الماضى، والمسحة الثانية أول أمس، كما قاموا بعمل القياسات الطبية والبدنية المطلوبة، ومن المقرر أن ينخرط هؤلاء الناشئون بتدريبات الزمالك مساء اليوم.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ختام معسكر الفريق المقام حاليًا فى مدينة برج العرب يوم 23 من شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الفريق مباراة ودية فى ذلك اليوم ثم ينهى الفريق معسكره الذى انطلق منذ الخميس الماضى، ويحصل اللاعبون على راحة سلبية ويعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك في أولى مبارياته الودية فى معسكر برج العرب مع سموحة التى ستقام الأحد المقبل ثم يختتم الفريق معسكره بعد ذلك بالودية الثانية التى يجرى الجهاز الإدارى فى الوقت الحالى بحثا للاتفاق مع طرف ثانى لها.

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ومن المقرر أن يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والطبى والإدارى، اليوم الإثنين، لمسحة جديدة خاصة بفيروس كورونا، فى معسكر الفريق المقام حاليًا فى برج العرب، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، حيث خضع الفريق لمسحتين خلال الفترة الأخيرة للتأكد من سلامة اللاعبين وعزل المصابين عن معسكر الفريق الأبيض.